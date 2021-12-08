В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России

Если РФ «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», сообщил глава международного комитета Сената США Роберт Менендез.

Менендез на слушаниях на тему политики в отношении РФ заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.

По словам Менендеза, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».

«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – сообщил глава международного комитета.

Напомним, РФ не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.