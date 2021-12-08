 

В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России

08.12.2021, 4:28, Новости дня
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Если РФ «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», сообщил глава международного комитета Сената США Роберт Менендез.

Менендез на слушаниях на тему политики в отношении РФ заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.

По словам Менендеза, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».

«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – сообщил глава международного комитета.

Напомним, РФ не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.



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