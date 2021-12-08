Мнение: Сколько стоит Украина

Западные СМИ сообщают, что США угрожают России – если та вторгнется и захватит Украину, то США добьются закрытия Северного Потока-2 и отключения России от SWIFT.

1. Стоимость всего проекта "Северный Поток-2" – 9,5 млрд. долларов, из которых Россия потратила только часть – проект то был международным и часть проекта оплатили немцы и другие алучщие коррумпированного газа из России.

2. Отключение России от Swift оценивают в непосредственный ущерб в несколько миллиардов долларов и несколько миллиардов долларов опосредованного ущерба для преодоления шоков, связанных с необходимостью форсированного перехода на другие платежные системы, тем более, что Россия уже давно заявляла, что хотела бы уйти от зависимости от западных платежных систем.

3. Плюс расходы на разгром ВСУ и установление контроля над Украиной, с последующими расходами на денацификацию страны.

Собственно, это и есть, достаточно скромная цена контроля над большей частью Украины.

В целом, Украина вряд ли в текущем состоянии стоит более 30-40 млрд. долларов.

Разумеется, есть еще вопросы развития нового федерального округа, которые также можно при желании рассчитать, с учетом средств, которые Россия за 8 лет потратила на Крым и Донбасс.

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