 

Главред – жена украинского чиновника снова собралась на гастроли в Россию

08.12.2021, 3:58, Новости дня
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Жена украинского чиновника, бывшего депутата Рады Сергея Лещенко, Анастасия Топольская снова выступит в одном из московских ночных клубов. Как передаёт «Главред», предыдущий концерт супруги в столице «страны-агрессора» Лещенко называл «поддержкой жертв путинского режима».


Reuters

Анастасия Топольская, жена члена наблюдательного совета Украинской железной дороги, экс-депутата Рады Сергея Лещенко, снова собирается выступить в московском ночном клубе. Как передаёт «Главред», об этом говорится в анонсе на сайте клуба Mutabor.

Анастасия Топольская выступает под псевдонимом DJ Nastia, или просто Nastia, как она представлена в рекламе московского клуба. Информацию о выступлении Топольской в столице РФ подтверждает и агентство Resident Advisor, на сайте которого расписан график выступлений жены чиновника.

Как напоминает издание, 8 мая Анастасия Топольская уже выступала в одном из ночных клубов Москвы. Лещенко тогда назвал выступление супруги в РФ «поддержкой жертв путинского режима».



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