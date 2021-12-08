 

Конгресс США включил в оборонный бюджет помощь Украине на $300 млн

08.12.2021, 3:56, Новости дня
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Проект был обнародован после онлайн-переговоров президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина, написало Reuters.

Согласно текста документа об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA), военные расходы США составят $770 млрд.

В частности, NDAA на следующий год включает финансирование в размере $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Об “увеличении инициативы по содействию безопасности Украины на $50 млн” в Конгрессе США сообщала 17 сентября посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Согласованный обеими палатами Конгресса оборонный бюджет США отправится на подпись Байдену.

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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