Автобус со школьниками обстреляли в Ингушетии

В селе Экажево в Ингушетии несколько человек остановили микроавтобус, в котором ехали школьники, и избили водителя, сообщили СМИ.

Около десяти вооруженных человек перекрыли дорогу микроавтобусу и выстрелили в него. Когда водитель вышел из микроавтобуса, его жестоко избили. Нападавшие скрылись. Школьники не пострадали, передает РЕН ТВ.

Глава отделения информации и общественных связей МВД по республике Арсамак Аушев заявил, что «данные о вооруженном нападении пока не подтверждаются, оснований делать такие выводы нет». По его словам, «объектом нападения были не школьники, находившиеся в автобусе, а водитель», у которого «сложились неприятельские личные отношения на почве бытового конфликта с нападавшими».

В ноябре 2020 года в Экажево обстреляли автомобиль, в котором были молодой человек и женщина, мужчина умер от ранений. В июне 2020 года жителя Экажево также застрелили в его автомобиле. В марте того же года полицейские задержали предполагаемых участников смертельной перестрелки в Экажево.