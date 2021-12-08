 

Мнение: …Знай своё место…

08.12.2021, 3:32, Разное
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«…Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей — Кремль…»

«…Путин в ходе разговора с Байденом проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" — Кремль…»

В переводе на понятный язык, разговор Путина и Байдена свелся к жалобам Путина на плохого Зеленского и просьбу как-то посодействовать. Байден снизошел и завтра проведет беседу с Зеленским.

По сути, США выступают в роли арбитра в терках каких-то далеких и диких туземных вождей. Кремль очень хочет, чтобы он выглядел на уровне и рассказывает про равное с США партнерство, но обсуждает со Штатами локальные заморочки, а не глобальную повестку. Что лучше любых слов и завываний пропагандистов показывает место современной России в мире.

Источник: Эль Мюрид



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