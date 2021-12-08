Санкции против “Северного потока – 2” не попали в проект оборонного бюджета США на 2022 год

Проект был обнародован после онлайн-переговоров президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина, написало Reuters.

В нем отмечается, что законопроект Палаты представителей Конгресса США содержал поправку, которая “обязывала президента ввести санкции в отношении “Северного потока – 2”. В то же время Сенатская поправка не содержала этого положения.

“Согласованный документ не содержит данного положения”, – говорится в документе.

Оборонный бюджет США на 2022 год представлен также и без санкций против суверенного долга РФ.

На рассмотрении в Сенате находилась поправка в проект оборонного бюджета, внесенная сенаторами-республиканцами Джимом Ришем, Тедом Крузом и другими, об ужесточении санкций против “Северного потока – 2”. Республиканцы также настаивали на более жестких санкциях в отношении России в случае ее агрессии против Украины и призывали увеличить военную помощь Украине.

Дебаты по этим поправкам зашли в тупик в середине ноября. Лидер республиканцев Митч МакКоннелл пообещал противодействовать дальнейшему продвижению законопроекта без прогресса по поправкам.

Из-за поправок по “Северному потоку – 2” и санкциям против России в Сенате США в конце ноября провалили принятие оборонного бюджета.

Согласованный обеими палатами Конгресса оборонный бюджет США отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

“Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также “Нафтогаз України” и “Оператор ГТС Украины”.

“Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. В “Нафтогазі України” не исключили, что будут обжаловать сертификацию “Северного потока – 2”.

Bloomberg писало 7 декабря, что Администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода “Северный поток – 2”, если президент России Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по “Северному потоку – 2”, возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

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