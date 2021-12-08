Мнение: Байден позвонит, но потом

В дополнение к теме переговоров.

1. Пункт о санкциях против "Северного Потока-2" исчез из проекта оборонного бюджета США на 2022-й год. Впрочем, как показывает практика, при необходимости, санкции могут вводиться сугубо произвольно, так что в данном случае речь идет о прогибе республиканцев и части демократов перед аргументами Белого Дома, что включение данного пункта в Оборонный бюджет просто рассорит США с Германией. Вместо этого анонсировали 300 млн. долларов для Украины на оборону и еще один пакет санкций против России, если она нападет на Украину. На этот раз "самые-самые ужасные".

2. По заявлению Белого Дома Байден заявил Путину, что никто не может диктовать НАТО, кого принимать в состав альянса. Отдельно было заявлено, что на уступки Байден не шел. Такие заявления обычно следуют, когда есть подозрения, что уступки могут быть – такая практика у пресс-службы Белого Дома устоялась при Трампе и продолжается при Байдене. Слишком много ожидающих зрады.

3. Госдеп рассматривает варианты эвакуации граждан США с территории Украины в случае начала боевых действий. Как показало бегство из Афганистана, никогда не знаешь, когда потребуется скоростная эвакуация и какой будет цейтнот.

4. Зеленскому по итогам не позвонили, хотя и обещали. Вместо этого Байден общался с европейскими сателлитами после переговоров, пересказывая им содержание разговора с Путиным.. Зеленскому потом доведут, что решили.

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