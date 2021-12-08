 

Илон Маск – «если люди не будут рожать больше детей, цивилизация разрушится»

08.12.2021, 2:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вопреки распространённому мнению, что мир перенаселён, низкий уровень рождаемости и его дальнейшее снижение представляют «одну из наиболее серьёзных угроз для цивилизации», заявил миллиардер Илон Маск в ходе конференции для лидеров бизнеса. Также, как пишет Insider, предприниматель отметил, что люди не должны жить вечно, иначе общество станет закостенелым и новым идеям не будет места.


Reuters

Миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что в мире «недостаточно людей» и это может стать угрозой для человеческой цивилизации, пишет Insider.

 

«Думаю, одна из наиболее серьёзных угроз для цивилизации — это низкий уровень рождаемости и стремительно снижающийся уровень рождаемости», — отметил предприниматель в ходе ежегодной конференции для лидеров бизнеса, организуемой газетой The Wall Street Journal. 

 

«И тем не менее так много людей, в том числе людей умных, считают, что в мире слишком много людей и что численность населения выходит из-под контроля. Но всё в точности наоборот. Пожалуйста, взгляните на статистику — если люди не будут рожать больше детей, цивилизация разрушится, запомните мои слова», — предсказал Маск. 

 

Как отмечает Insider, миллиардер затронул тему рождаемости, отвечая на вопрос о новом проекте своей компании — «человекоподобном роботе» Tesla Bot. Как утверждают создатели, он разрабатывается с использованием искусственного интеллекта, задействованного в автомобилях Tesla с функцией самоуправления, и «со временем сможет стать универсальной заменой для человеческого труда».

 

По данным Всемирного банка, уровень рождаемости в мире постоянно снижается с 1960 года, напоминает издание. 

 

Также в ходе конференции Маск затронул тему старения. По мнению предпринимателя, люди не должны пытаться продлить свою жизнь на слишком долгий срок. «Мне кажется, нам важно умирать, потому что в большинстве случаев люди не меняют своё мнение — они просто умирают. Если они будут жить вечно, мы можем превратиться в закостенелое общество, где новые идеи не могут проложить себе дорогу», — пояснил миллиардер. 

 

Маск добавил: «Я сейчас не пытаюсь высмеивать старение. Я просто говорю, что некоторые люди у нас занимают очень важные посты, на которых им приходится принимать очень важные для безопасности страны решения. И чтобы принимать верные решения, таким людям необходимо обладать адекватным мышлением и когнитивными способностями, ведь от них зависит вся страна». 

 

На прошлой неделе предприниматель опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором предложил установить ограничение на возраст, после которого нельзя претендовать на политическую должность — 70 лет.

 

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021

 

Позднее Маск продолжил мысль в ветке Twitter, обратив внимание, что для членов палаты представителей, сенаторов и президентов уже существует минимальный необходимый возраст — соответственно, должен быть и максимальный.

— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2021

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Белоруссия анонсировала скорое возобновление транспортного сообщения с Россией

11.09 / Названы несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

23.10 / США собрались проводить политику «одного Китая» при поддержке Тайваня

25.09 / Верещук заявила, что поддерживает законопроект о столице

29.10 / СБУ квалифицировала обстрел Трехизбенки как террористический акт

22.05 / Корниенко: Тищенко не в восторге от выговора, третий раз на те же грабли он не наступит

02.07 / Литовские пограничники просят ввести чрезвычайное положение из-за потока мигрантов

24.07 / Контрразведка США: Россия, Китай и Иран угрожают американским выборам

25.06 / В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

27.07 / Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять партий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика