США не верят, что Путин принял решение о вторжении РФ в Украину

Мероприятие состоялось после онлайн-переговоров Байдена и Путина.

“Мы до сих пор не верим, что президент Путин принял решение. То, что сделал сегодня президент Байден, – очень четко изложил последствия, если он решится на вторжение. Он также указал альтернативный путь”, – сказал Салливан.

В то же время он не сообщил подробностей ни о санкциях, которые США будут готовы ввести, ни об оборонительном вооружении, которое будет предоставлено Украине в случае агрессии РФ.

По словам Салливана, Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году. Он отметил, что глава Белого дома призвал руководителя Кремля к деэскалации.

Контекст:

7 декабря Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. Байден не пошел на уступки Путину по вопросу членства Украины в НАТО, сообщил Салливан.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

Переговоры Байдена и Путина прошли на фоне возобновления Россией наращивания численности войск у российско-украинской границы и на оккупированных территориях Украины и сообщений о вероятном вторжении РФ.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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