В США исключили санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока – 2».

«(Законопроект) включает 4 млрд долларов на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что по оценкам выше на 569,8 млн, чем запрос (Белого дома)», – свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей, информирует РИА «Новости».

В пятницу американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу «Северный поток – 2». Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).

В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом». Также минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без».

Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.

Затем стало известно, что администрация Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».