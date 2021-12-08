 

Эксперт: Азия будет становиться сильнее, но она не хочет быть лидером

08.12.2021, 2:16, Новости дня
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Азиатские страны, которые успешно справляются с пандемией коронавируса, будут играть все большую роль в мире, не стремясь стать гегемоном, сообщил глава аналитического центра Внешнеполитического сообщества Индонезии Дино Патти Джалал на 12-й азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дино отметил, что Азию могут попытаться «раскачать» в попытке разделить на несколько лагерей, которые станут с недоверием относиться друг к другу. В том числе с целью помешать Китаю, хотя, отметил политолог, «Китай невозможно остановить, его подъем продолжится во всех смыслах», пишет «Российская газета».

По мнению участника конференции, депутата парламента Монголии и главы делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Цогтбаатара Дамдина, сейчас многие рассматривают азиатские страны как соперника и конкурента, тогда как «Азия не хочет соперничества, она стремится к сотрудничеству».

По мнению руководителя Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игоря Макарова, все больше стран, особенно в третьем мире, будут делать выбор в пользу азиатской модели, которая рассматривает человека как члена социума, имеющего определенные обязанности по отношению к обществу и вправе рассчитывать взамен на поддержку.

Хотя Азия и не стремится стать мировым лидером, она имеет предпосылки им стать, полагает Макаров. Уже сейчас, в ходе борьбы с пандемией, происходит переформатирование глобальных цепочек поставок продукции, причем в пользу Азии, которая сохранила свой потенциал.

«И хотя пока у азиатских стран не хватает глобального взгляда на мир и готовности взять на себя ответственность за решение мировых проблем, вскоре ситуация может измениться», – сообщил эксперт.



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