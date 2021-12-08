Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Поддержка дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Китае отвечает национальным интересам Австралии, сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

Моррисон заявил, что присоединение к дипломатическому бойкоту – «это правильный шаг», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США» и «не отправляли».