 

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

08.12.2021, 2:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поддержка дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Китае отвечает национальным интересам Австралии, сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

Моррисон заявил, что присоединение к дипломатическому бойкоту – «это правильный шаг», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США» и «не отправляли».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за 1 млн долларов

02.09 / Быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 «йота» и «лямбда» разработали в России

20.07 / Вирусолог: Британия опрометчиво сняла антиковидные ограничения

25.08 / Против матери отравившегося алкоголем ребенка в Петербурге возбудили дело

04.02 / В Италии оценили эффективность «Спутника V»

20.10 / “Динамо” проиграло “Ювентусу” в первом туре Лиги чемпионов

11.01 / Коронавирус в Украине за сутки подтвердили почти у 4,3 тыс. человек

26.09 / Полиция слезоточивым газом отогнала демонстрантов от дома мэра Ниццы

04.10 / Кулеба выступает за обсуждение “Северного потока – 2” в нормандском формате

05.10 / Bloomberg – больше походит на антиутопию — британцев охватило зловещее чувство экономической изоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика