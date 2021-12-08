Запашный: В Союз цирковых деятелей РФ открыли путь людям без гражданства

На собрания Союза приходят не больше ста человек, а в голосовании по итогу принимают участие до 600 человек. Победа на выборах Яны Шевченко всколыхнула нашу цирковую общественность, рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, комментируя уход ста артистов из Творческого союза цирковых деятелей РФ.

Гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный на пресс-конференции рассказал, что после выборов состава правления Творческого союза цирковых деятелей России, которые прошли 29 ноября, около ста ведущих артистов цирка написали заявление о выходе из этой общественной организации.

«Нельзя сказать, что это конфликт. Просто таким образом люди выразили свое недовольство. Дело в том, что Творческий союз цирковых деятелей был создан многими великими людьми, в том числе народным артистом Юрием Владимировичем Никулиным. В уставе союза было прописано, что организация берет на себя функции по объединению цирковой отрасли, по решению насущных проблем, выработке стратегии развития цирка. Но по прошествии лет он изменился», – говорит Запашный.

Собеседник рассказывает, что в уставе союза начали появляться непонятные артистам пункты. Например, что членами организации могут быть люди, которые никогда до этого не работали в цирке, а также люди без гражданства. С тех пор в союз были приняты сотни членов, которые не появлялись на собраниях и не знакомы другим артистам.

«Вот и получилось так, что на собрания приходят не больше ста человек, а в голосовании по итогу принимают участие до 600 человек. Это всегда вызывало определенные вопросы, но после того, как с громадным перевесом на выборах победила Яна Шевченко, которая работает в отрасли, но никогда не проявляла себя до этого как видный цирковой деятель, не отмечена какими-то государственными наградами, не имеет никакого звания, опередив династийных артистов Дарью Костюк, Андрея Дементьева-Корнилова, народного артиста Виталия Воробьева, да еще и с перевесом в 560 голосов, это, конечно, всколыхнуло нашу цирковую общественность», – объясняет Запашный.

Как только Яну Шевченко назначили председателем, продолжает Запашный, она тут же своим первым замом сделала бывшего директора Магнитогорского цирка, который ранее был осужден за взяточничество, а также до сих пор имеет запрет на работу в государственных органах.

«И тут, не сговариваясь, люди начали писать заявления о выходе из союза, и сегодня эта цифра приближается к ста. Это около десяти народных артистов, около 15 заслуженных артистов. И на сегодняшний день данный случай является самым массовым выходом из Союза цирковых деятелей. При всем этом в союзе тоже констатируют, что ушло много, но пришло в два раза больше. Но они не говорят, кто пришел: непонятно, что это за цирковые деятели, которые опять остаются неизвестны нам», – подчеркивает собеседник.

Он обращает внимание, что прежде всего в ситуации должны разобраться курирующие организации, в Министерство юстиции уже поданы соответствующие документы. Сами артисты уверены, что процедура выборов была проведена с серьезными нарушениями устава союза, поэтому ее необходимо пересмотреть. Также два кандидата на пост председателя (Дарья Костюк и Андрей Дементьев-Корнилов) уже обратились с исками в Хамовнический районный суд города Москвы, поскольку считают, что их права были нарушены, результаты выборов сфальсифицированы.

«Со всех сторон сейчас будем разбираться. Я, как член Совета по культуре при президенте Российской Федерации, обратился в Министерство культуры, чтобы они разобрались, потому что ведомство выделяет субсидии в размере 11 млн. Есть подозрение, что эти деньги используются нецелевым образом, что они не доходят до нуждающихся. Потому что половина этой суммы должна быть потрачена на творческую работу, которую Союз цирковых деятелей практически не проводит, либо проводит на самых минимальных оборотах», – заключил Запашный.