Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии

Действия США напоминают историю из пьесы Григория Горина о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, сообщил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Как сообщил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»

«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от РФ не атаковать Украину. РФ не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – сообщил Лукьянов.

Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».

«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.

Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – сообщил он.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.