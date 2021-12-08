 

Байден в беседе с Путиным расчувствовался и вспомнил жертв Второй мировой войны

08.12.2021, 2:10, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным по своей инициативе поднял тему жертв обеих стран во Второй мировой войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что Байден «стал вспоминать о жертвах, которые понесли две стороны, два народа в ходе Второй мировой войны». «Вспомнил о нападении японцев на Перл-Харбор, очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных», – сказал Ушаков, добавив, что американский лидер «был так расчувствован и говорил очень проникновенно по этой теме».

Путин «также коснулся этого, тоже сказал, что у него были потери среди самых близких родственников». Главы РФ и США «вспомнили о том, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, и оба сказали, что, наверное, нужно чаще вспоминать о том, что были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности». Путин и Байден отметили, что нужно стремиться к нормализации отношений, передает ТАСС.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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