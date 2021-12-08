Трамп о переговорах Байдена и Путина – «Это будет неравный матч»

Переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным — это всё равно что футбольный матч между школьниками и профессионалами, заявил в интервью Newsmax экс-президент США Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома также напомнил о собственной политике по отношению к РФ и о своих «очень хороших» отношениях с российским лидером.



Reuters

Комментируя предстоящую виртуальную встречу Джо Байдена и Владимира Путина, экс-президент США Дональд Трамп заявил Newsmax, что не питает оптимизма по поводу исхода переговоров.

Сайт Newsmax напоминает читателям, что нынешний глава Белого дома «хочет надавить на Путина» по поводу наращивания военного присутствия на российско-украинской границе, а российский лидер «хочет надавить на мир, чтобы не допустить присоединения Украины к НАТО».

«Сейчас я вижу, что Байден собирается говорить с Путиным, и это неравное состязание, — приводит Newsmax слова Трампа. — Это и в лучшие времена было бы неравным состязанием. Это нечестный расклад для нашей страны».

«Это как если бы New England Patriots играли с вашей школьной футбольной командой. Вот что мы сейчас имеем», — подчеркнул экс-президент США. Он заявил, что Байден пришёл к власти, «украв» победу на выборах, и это стало для Америки источником проблем.

Трамп также воспользовался случаем напомнить о собственной «жёсткой» политике по отношению к России: «У нас никогда не было никаких проблем. Никто не был с Россией жёстче, чем я, притом что мне нравится Путин, у меня с ним были очень хорошие отношения. Но именно я остановил трубопровод («Северный поток — 2». — ИноТВ)… Я ввёл против них санкции, и я остановил трубопровод через всю Европу. Никто не мог бы достичь большего. Кроме ужасов войны, никто не мог бы сделать большего».