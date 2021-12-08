Попова заявила о возросшем числе случаев COVID среди прибывших из ЮАР

Число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию растет каждый день, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим, что количество ПЦР – (тестов – прим. ВЗГЛЯД) положительных нарастает день за днем», – сказала Попова в интервью каналу «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что граждан, прибывающих в Россию из ЮАР, размещают в обсерваторе, где проводится ежедневное тестирование. В Москву в понедельник прилетит еще один борт из Аддис-Абебы с россиянами на борту, они покинули ЮАР в пятницу.

В конце прошлой недели положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением.