 

США пока не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или граждан из Украины – посольство

08.12.2021, 0:59, Новости дня
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“Вопреки новостям правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы делаем, на случай ухудшения ситуации с безопасностью”, – сообщили в дипмиссии.

Всупереч новинам, уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою. https://t.co/0Y5V9TL49p

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 7, 2021

Контекст:

7 декабря канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения России на украинскую территорию. По данным CNN, Пентагон планирует ряд сценариев в случае необходимости проведения эвакуации: от небольшой эвакуации не выполняющих жизненно важных функций госслужащих США до более масштабной эвакуации.

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания президента РФ Владимира Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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