Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году – Белый дом

“Байден сказал Путину прямо: если Россия вторгнется в Украину, США и наши европейские союзники ответят серьезными экономическими мерами”, – сообщил Салливан.

Он отметил, что глава Белого дома призвал руководителя Кремля к деэскалации. По словам Салливана, в разговоре двух президентов “было много плюсов и минусов, не было передергивания пальцев, но Байден совершенно четко обозначил позицию США по этим вопросам”.

“Я посмотрю вам в глаза и скажу, как президент Байден посмотрел в глаза президенту Путину и сказал ему сегодня, что то, чего мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас”, – заявил Салливан, реагируя на реплику об оккупации Россией Крыма.

Контекст:

7 декабря Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

Накануне этой видеоконференции президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Белом доме сообщали, что Байден позвонит Зеленскому через несколько дней после переговоров с Путиным. По словам Салливана, переговоры пройдут 9 декабря.

Переговоры Байдена и Путина прошли на фоне возобновления Россией наращивания численности войск у российско-украинской границы и на оккупированных территориях Украины и сообщений о вероятном вторжении РФ.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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