 

В США опровергли намерения отправить военных на Украину

08.12.2021, 0:42, Новости дня
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Соединенные Штаты не намерены направлять свой военный контингент на Украину, «чтобы воевать с Россией», сообщил председатель комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Адам Смит.

«Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения», – передает ТАСС слова Смита.

Он также пояснил, что обещание отправить американских военных на Украину только укрепит опасения в Москве, и заставит задуматься, что делать дальше.

Смит также добавил, что в контексте возможной эскалации отношений между Москвой и Киевом Соединенные Штаты не думают, что им придется эвакуировать своих граждан с территории Украины, однако у них есть план действий на случай, если такая необходимость возникнет.

«Было бы безответственно не иметь такого плана в данный момент, однако это не значит, что мы считаем, что это произойдет. Но нам точно надо быть готовыми, если это все-таки случится. Это один из многих фактов, которые отражают невероятную серьезность ситуации», – сказал конгрессмен.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также, чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию фейковым мусором. 

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В администрации США пригрозили РФ экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».



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