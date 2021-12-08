 

США задумались об изоляции РФ от мировой финансовой системы

08.12.2021, 0:42, Новости дня
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США и их союзники обсуждают вариант полной изоляции РФ от мировой финансовой системы, если российские силы «вторгнутся» на Украину, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Как сообщила Нуланд на слушаниях в Сенате США, обсуждалось то, что «будет равноценно фактически полной изоляции РФ от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли». По ее словам, в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. При этом санкции могут вводиться поэтапно – «в первый день, пятый, десятый», передает РИА «Новости».

Власти Германии, указала Нуланд, заявляли, что «любые агрессивные шаги РФ против Украины окажут непосредственное влияние на газопровод». «Таковы наши ожидания, и мы ведем диалог относительно этого, – приводит ее слова ТАСС. –Думаю, если президент Путин выступит против Украины, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен».

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что США и ЕС «подробно проработают» вопросы, касающиеся санкций. По его словам, «вопрос о будущем «Северного потока – 2» в контексте вторжения РФ на Украину в ближайшие недели имеет первостепенную важность». «Его подробно обсуждали. Сегодня я ограничусь этим», – сказал он.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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