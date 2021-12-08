 

От коронавируса полностью вакцинированы более 90% работников школ – Шкарлет

08.12.2021, 0:15, Новости дня
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По словам министра, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 588 тыс. работников школ – это 90,2% от общего количества. Более 43 тыс. ожидают второй дозы вакцины против коронавируса.

Наибольшее количество привитых двумя дозами вакцины в Днепропетровской (98%), Луганской (97,3%), Сумской (96,5%), Харьковской (95,6%) и Черкасской (95,4%) областях.

Из-за отсутствия 100-процентной вакцинации педагогов в “красной” зоне дистанционное обучение продолжается в 415 школах. 3 декабря этот показатель был больше на 325 школ.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

По состоянию на 27 ноября в Украине отстранили 2,8 тыс. педагогов общеобразовательных учреждений из-за отказа вакцинироваться от COVID-19.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.

По состоянию на 15 ноября были полностью вакцинированы от коронавируса более 81% работников заведений среднего образования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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