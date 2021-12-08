 

Байден поговорит с Зеленским 9 декабря, заявили в Белом доме. СМИ пишут, что в Киеве ждали звонка сегодня

08.12.2021, 0:14, Новости дня
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Об этом на брифинге 7 декабря рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. 

Байден проводил с ними консультации перед разговором с Путиным. После переговоров, как сказал Салливан, глава Белого дома проинформировал лидеров Франции, Германии, Великобритании и Италии о своем разговоре с главой Кремля.

Целью второго звонка четырем лидерам были также консультации о дальнейших действиях, отметил советник Байдена. Сайт Белого дома проинформировал, что в ходе этого телефонного разговора Байден и его собеседники “подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость того, чтобы Россия снизила напряженность и занялась дипломатией”. 

“Они договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, для выработки скоординированного и всеобъемлющего подхода”, – сказано в релизе. 

По словам Салливана, президенту Украины Владимиру Зеленскому Байден позвонит в четверг, 9 декабря.  

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер пишет в Twitter, комментируя слова Салливана, что в Офисе президента ему говорили, что надеялись на звонок Байдена сегодня. 

After the call, Biden spoke with leaders in France, Germany, Italy, and the UK to brief them on the Putin call. Biden to speak with Zelensky on Thursday, Sullivan says. Zelensky’s office told me earlier they’d hoped to speak to Biden today.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 7, 2021

Контекст:

7 декабря Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме сообщали, что Байден позвонит Зеленскому через несколько дней после переговоров с Путиным. Накануне этой видеоконференции Зеленский провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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