В Совфеде оценили идею запрета на алкоголь в новогодние праздники

Член Совета Федерации России Владимир Круглый негативно оценил идею запрета на продажу алкоголя в новогодние праздники. С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Круглый пояснил, что подобные ограничения лишь побудят граждан заблаговременно приобрести спиртное, в результате чего его потребление во время каникул увеличится. Кроме того, сенатор отметил, что дефицит или запрет как правило, приводят лишь к обратному эффекту, сообщает Vse42.ru.