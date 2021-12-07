 

Мнение: Эфиопия наносит ответный удар

07.12.2021, 23:10, Разное
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Эфиопия наносит ответный удар

Несмотря на тяжелейшую ситуацию в стране, армия Эфиопии смогла собраться и нанести мощный контрудар по армии Тыграя, освободив приличный кусок территории, вместе с городом Дессие, за который осенью шли упорные бои. Фактически, армия Тыграя утеряла все завоевания ноября этого года. По всей видимости, после сдачи в плен целых дивизий эфиопской армии, в НФОТ совсем расслабились и поплатились за недооценку соперника.
При этом, по всей стране продолжается восстание оромо, на сторону которых перешли некоторые армейские части. Но в силу пассивности оромо и слабой координации с Тыграем, какой-то существенной помощи НФОТ во время наступления эфиопской армии они не оказали.
В руководстве НФОТ уже заявили, что это было "тактическое отступление ради стратегической победы над правительством".
Пока что это выглядит как классическая отмазка про "выравнивание фронта". С момента капитуляции эфиопских сил в Тыграе, это пожалуй самый крупный успех армии Эфиопии. Сможет ли он переломить тренд из постоянных поражений, увидим в ближайшие месяцы.


Разработка стратегии.

Источник: Colonel Cassad



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