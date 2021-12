Массаж холодной ложкой, витамин В12, сон: как убрать эффект “серого лица” и защитить кожу в холодный сезон

В холодное время года наша кожа подвергается негативному воздействию низких температур, холодного ветра и отопления в жилищах. Она становится серой, обезвоженной, выглядит не самым лучшим образом. Но не стоит расстраиваться – существует множество способов вернуть ей свежесть и избавиться от этого неприятного серого цвета. Для этого надо лишь прислушаться к советам дерматологов и косметологов.

Ухаживайте за лицом с помощью холодной ложки

На первый взгляд такой совет звучит довольно странно, но он действительно работает. Майя Джама, Фиби Дайневор и Сиенна Миллер используют этот способ перед выходом на красную дорожку. Это часть их идеального домашнего ухода за лицом, который начинается с тщательного очищения и тонизирования, после которого следует отшелушивание.

Косметологи считают, что массаж лица помогает при лимфодренаже вокруг глаз, отеках под глазами. Если у вас нет специального криогенного шара, напоминающего массажный валик, используйте для этой цели холодную чайную ложку. Холод ограничивает приток крови, а давление ложки усиливает лимфодренаж. Для дальнейшего питания следует использовать восстанавливающую гиалуроновую сыворотку.

Помассируйте лицо кончиками пальцев

Косметологи часто используют для подтяжки, тонизирования и подтягивания кожи лица метод Брэддена, созданный косметологом-иглотерапевтом Сарой Брэдден. Он предполагает постукивание по лицу подушечками пальцев.

Сара считает, что очень важно поддерживать кровоток и кровообращение в коже, а также стимулировать мышцы лица. Легко постукивайте по коже всеми пальцами, начиная со лба и продвигаясь вниз по лицу и шее. Повторите упражнение, немного надавливая на кожу. Такой массаж должен продолжаться не менее трех минут.

Играйте с цветом и используйте металлик

Зимой мы чаще всего носим одежду нейтральных цветов, но стилист Миранда Холдер считает, что не стоит на них зацикливаться. По ее мнению, яркая, насыщенных цветов, глубоких оттенков драгоценных камней одежда способна освежить ваше лицо точно так же, как губная помада вашего любимого цвета.

Используйте цвета своих драгоценностей для создания образа

Если лучше всего к вашей коже подходит серебро, стоит выбрать холодные оттенки синего. Если лучше выглядит золото, подумайте о более теплых тонах на основе желтого.

Шелк, атлас, металлизация и пайетки превосходно отражают свет на ваше лицо и обеспечивают сияние кожи.

Улыбнитесь перед сном

Приходилось ли вам слышать термин «красивый сон»? Это связано с тем, что сон важен для обновления клеток. Крепкий полноценный ночной отдых восстанавливает организм в целом. Не является исключением и кожа. Эксперт по сну доктор Нерина Рамлахан рекомендует оптимизировать обстановку вашей спальни: хорошо проветрите помещение перед сном, используйте ароматерапевтические масла, старайтесь ложиться спать в одно и то же время.

А перед сном улыбнитесь. В этот момент мышцы вокруг глаз и рта сокращаются. Это помогает оптимизировать мышечный тонус лицевых мышц. Поэтому старайтесь ложиться спать в хорошем настроении, с улыбкой на лице или внутренней улыбкой. То же самое делайте после пробуждения, вместо того чтобы тянуться к телефону проверить почту.

Вашей коже необходим витамин В12

В этом утверждении нет ничего удивительного, ведь известно, что витамины и минералы для здоровья кожи необходимы. Одним из самых полезных является витамин В12, которого не хватает, по крайней мере, у 40 % из нас. Доктор Мириам Адебайб, соучредитель кожной клиники Victor & Garth, называет В12 «витамином молодости».

Каждая клеточка в организме должна делиться и размножаться, поэтому дефицит В12 может нанести вред вашей коже, поскольку на лице клетки обновляются каждые 28 дней, быстрее, чем на других участках тела. В большом количестве витамин B12 содержится в молочных продуктах, рыбе и мясе.

Керамиды поддерживают влажность

В холодное время года влажность воздуха снижается не только на улице, но и в помещении из-за центрального отопления. Доктор Саша Доут из клиники дерматологии Stratum говорит, что содержание влаги в наружном слое кожи отражает эту тенденцию – она становится сухой и тусклой.

Увлажнение является первым шагом к исправлению этого дисбаланса. Подбирайте продукты, которые содержат керамиды. Они помогают восстановить барьерную функцию кожи и усилить удержание влаги, а также гиалуроновую кислоту, которая наполняет клетки кожи, притягивая воду к окружающим тканям.

Обновите свой макияж

Популярный визажист Никки Вольфф собрала почти два миллиона подписчиков в Instagram и дала несколько полезных советов по освежению тусклого цвета лица. Она предлагает использовать праймеры против серости, такие как Make Up For Ever и Наноблур. Если вы хотите по максимуму сохранить естественность, используйте жидкие продукты, такие как контур жидкого геля KVD Modcon или гель для загорелого лица Clinique, кремовые румяна, а не сухие. Нанесите их на скулы, на переносицу и даже на веки, чтобы придать коже более мягкий оттенок.

Увлажнение

Поддержание свежей кожи предполагает изменение образа жизни в целом, и это, бесспорно, зависит от того, что вы едите и пьете. Большое количество свежих фруктов и овощей является ключевым фактором. Так, ярко окрашенные овощи содержат большое количество антиоксидантов, которые придают коже яркости.

Когда организм обезвожен, метаболиты накапливаются в крови. Это негативно отражается на внешности и состоянии кожи, поэтому пейте больше воды и постарайтесь уменьшить те факторы образа жизни, которые негативно влияют на вашу кожу, – к примеру, алкоголь.

Избегайте стрессов

Стресс наносит огромный ущерб всем системам организма. Влияет он и на здоровье кожи, усугубляя многие кожные заболевания, такие как экзема, псориаз и акне. Стресс провоцирует повышение уровня ключевых гормонов, таких как кортизол. Он влияет на кровоток и внешний вид кожи.

Кроме того, стрессовые ситуации могут нарушить эпидермальный барьер и вызвать раздражение и воспаление. Объявите войну стрессам, займитесь медитацией, йогой или другими практиками. Научно доказано, это может помочь в борьбе со стрессом.

Больше гуляйте

Если вы хотите, чтобы кожа была здоровой и подтянутой, не игнорируйте ежедневные прогулки на свежем воздухе, которые помогут снять стресс. Пребывание на воздухе и непродолжительное пребывание на солнце помогает повысить уровень витамина D, который необходим для роста клеток и омоложения кожи. Просто используйте на прогулке солнцезащитный крем с высоким уровнем UVA. Кстати, его необходимо наносить в течение всего года, независимо от погоды.

Регулярные физические упражнения на свежем воздухе усиливают циркуляцию крови и кислорода во всем организме, особенно в верхних слоях эпидермиса. Это поддерживает клетки кожи увлажненными, а с потом выводятся токсины. Начинайте такие занятия с чередования спокойной и быстрой ходьбы.

Используйте интенсивный уход

Периодически необходимо использовать интенсивный уход за кожей лица. Это может быть неинвазивная процедура Hydrafacial, которая предполагает очищение, отшелушивание, экстракцию, увлажнение и антиоксидантную защиту более мягким способом, чем другие процедуры, которые обеспечивают быстрые видимые результаты.

В некоторых клиниках используется лечение с помощью омолаживающей маски с красным светодиодом. Она успокаивает и увлажняет, содержит нежный пилинг, который помогает открыть под серой кожей здоровую и сияющую.