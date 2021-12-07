 

10 случаев, когда женщины перестали скрывать седину и это было их лучшее решение в жизни

07.12.2021, 23:01, Разное
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Представительниц слабого пола в любом возрасте стремятся выглядеть хорошо. И для этого используют всевозможные косметические продукты. Зачастую волос касается волос – седину, тусклый цвет скрывают с помощью краски.

Об этом напомнила стилистка, которая пыталась не скрыть седину, а подчеркнуть ее. Она окрашивала волосы клиентов в красивый серебристый цвет, и это работало в 9 случаях из 10.

Эта покраска полностью повторяет естественный оттенков волос.

Эта дама в возрасте стала выглядеть гораздо лучше со светлым оттенком прядей.

Серебристый идеально подходит, чтобы скрыть возрастные изменения и омолодить женщину.

Эта женщина полностью преобразилась, ей очень идет новый стиль.

Такое впечатление, что природа сама диктует лучший оттенок волос.

А эта красотка выглядит теперь неповторимо.

Серый и черный дают уникальное сочетание.

Теперь не придется красить волосы каждые две недели – новый имидж скроет все недостатки волос.

Волосы этой женщины приняли свой природный цвет.

Серебристы оттенок волос и стильная стрижка делают свое дело.



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