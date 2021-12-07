Украинский фильм “Плохие дороги” вошел в лонг-лист “Оскара”

В перечень вошли 93 фильма.

Шорт-лист из 15 фильмов объявят 21 декабря.

Госагентство Украины по вопросам кино сообщило об участии фильма “Плохие дороги” в борьбе за “Оскар” от Украины 24 сентября. Сюжет фильма состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения, сообщил “Детектор медиа”.

Мировая премьера ленты состоялась в программе “Неделя критики” Венецианского кинофестиваля в 2020 году, фильм получил награду в номинации “Самая инновационная лента в конкурсе”. Украинская премьера фильма состоялась на фестивале “Киевская неделя критики”.

ВИДЕОВидео: Arthouse Traffic / YouTube

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук “Оскар” была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта.

В 2021 году от Украины на “Оскар” в номинации “Международный полнометражный фильм” выдвигали фильм Велентина Васяновича “Атлантида”, он не попал в шорт-лист. Также не оказалось в шорт-листе документальной картины украинского режиссера Ирины Цилык “Земля блакитна, ніби апельсин”, которая была представлена в лонг-листе в номинации “Документальный полнометражный фильм”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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