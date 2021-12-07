Зеленский продлил до 10 лет санкции против причастных к выборам в Госдуму России в Крыму

Санкции продлеваются с трехлетнего срока до десятилетнего. Указ вступает в силу со дня его опубликования, а контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО.

Отметим, что СНБО решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму еще 17 сентября, до проведения выборов, тогда секретарь СНБО Алексей Данилов уточнял, что это “первый санкционный список”.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября 2021 года, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы РФ.

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