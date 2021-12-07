 

Список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes впервые с 2011 года возглавила не Меркель

07.12.2021, 22:44, Новости дня
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Самой влиятельной женщиной мира признана писательница Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса. На втором месте вице-президент США Камала Харрис, на третьем – глава Европейского центробанка Кристин Лагард, четвертая – гендиректор General Motors Мэри Барра, на пятом месте – бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч Гейт.

Меркель после сложения полномочий канцлера Forbes в список не включил.

Представительницы Украины в рейтинг Forbes не вошли.

Контекст:

В 2020 году в первую пятерку рейтинга вошли Меркель, Лагард, тогда еще кандидат на пост вице-президента Харрис, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Мелинда Френч Гейтс.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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