Список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes впервые с 2011 года возглавила не Меркель
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Самой влиятельной женщиной мира признана писательница Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса. На втором месте вице-президент США Камала Харрис, на третьем – глава Европейского центробанка Кристин Лагард, четвертая – гендиректор General Motors Мэри Барра, на пятом месте – бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч Гейт.
Меркель после сложения полномочий канцлера Forbes в список не включил.
Представительницы Украины в рейтинг Forbes не вошли.
Контекст:
В 2020 году в первую пятерку рейтинга вошли Меркель, Лагард, тогда еще кандидат на пост вице-президента Харрис, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Мелинда Френч Гейтс.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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