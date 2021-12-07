Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции

Государственная Дума на пленарном заседании 7 декабря приняла во втором чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. Сейчас сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие, если задержанный пытается приблизиться к сотруднику полиции, или прикоснуться к его оружию, передает РИА «Новости».

Поправку, предполагающую разрешить полицейским применять оружие в случаях, когда задерживаемый пытается совершить «иные действия, дающие основание расценить их как угрозу», отклонили.

Теперь проект дает право сотрудника полиции проникать в жилье и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения. Полицейским разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Дополнен закон «О полиции» статьей «Вскрытие транспортного средства». Полицейский имеет право вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, при задержании и при угрозе теракта.

Предполагается предоставить полицейским право проникать в жилье для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления.

Ранее сообщалось, что сенатор Елена Мизулина представила пакет поправок к Семейному кодексу, согласно которым органы опеки частично лишатся полномочий по изъятию детей из семьи. Эти функции будут выполнять сотрудники полиции.