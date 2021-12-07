В отношении «Миротворца» открыли расследование на Украине

Украинская киберполиция сообщила, что проводит досудебное расследование в отношении сайта «Миротворец» по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Уголовное дело по 182-й статье УК Украины открыли в связи с обращением уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой. Денисова требовала изъять данные о ребенке из базы сайта и закрыть его, информирует украинский портал «Суспільне. Новини».

Денисова указала, что «сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, нарушает права не только этого ребенка, но и других». По ее словам, сайт «наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам».

В киберполиции сообщили, что направили запросы «Миротворцу» о наличии в списках на сайте других малолетних и несовершеннолетних детей «с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой) обстоятельств».

Напомним, Савенкова, которую внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом. Луганчанку внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.