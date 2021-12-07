 

Спортсменка-трансгендер побила два рекорда США на женских соревнованиях

07.12.2021, 22:28, Новости дня
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Лия Томас (Уилл Томас), впервые выступая на соревнованиях по плаванию в качестве трансгендерной женщины, побила два рекорда США, сообщают СМИ.

Это ее первый спортивный сезон в женском спорте, год назад 22-летняя спортсменка выступала за мужскую команду, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

В соцсетях резко отреагировали на результаты Томас. Пользователи призвали «положить конец безумию, которое приводит к дискриминации в отношении женщин» и потребовали от трансгендеров «не соревноваться» с «настоящими женщинами». «Стоит пожалеть фальшивую женщину! Как ужасно соревноваться, зная, что у тебя нет достойных противников», – говорится в еще одном комментарии.

Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес.



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