Если наводите порядок в шкафу и надо избавиться от старых джинсов: 7 способов, как еще можно использовать их

Джинсов никогда не бывает много. Некоторые из них мы даже не успеваем износить, поэтому они просто лежат в шкафу и собирают пыль. Но им можно найти и более практичное применение. Например, отдать их нуждающимся или сшить из них шорты. Не держите джинсы в своем шкафу без дела. Как можно использовать их, если вам жалко их выкидывать? Расскажем о нескольких идеях ниже.

Узнайте, есть ли в вашем городе магазины, занимающиеся сбором изношенных джинсов

Некоторые магазины принимают старые джинсы на повторную переработку. Такой вариант подойдет вам, если вы хотите избавиться от ненужной одежды и получить скидку на новую. Многие бренды сегодня, заботясь об экологии, собирают старые джинсы и шьют из них новую одежду. Вы можете принести их прямо в магазин и получить скидку от 10 до 50 % за каждые.

Стоит оговориться, что такие магазины есть не везде, поэтому придется сначала изучить предложения брендов. Часто они принимают только джинсы собственного производства, поэтому сдать туда все брюки, залежавшиеся в вашем шкафу, не получится.

Сдайте джинсы для их повторной переработки

В крупных городах можно найти организации, занимающиеся повторной переработкой джинсов. Они шьют из них аксессуары, коврики или даже подушки для домашних животных. Денег за отданные джинсы вы, скорее всего, не получите, зато точно будете знать, что ваша одежда не отправилась на свалку, а из нее сшили что-то полезное.

Отдайте джинсы нуждающимся

Наконец, если джинсы находятся в хорошем состоянии, их можно отдать нуждающимся. Деним – долговечная ткань, ее можно носить годами. Вот только мы часто отказываемся от джинсов, потому что их модель просто вышла из моды. А есть люди, которые с удовольствием носили бы их, не обращая внимания на внешний вид.

Если в вашем городе есть благотворительная организация, занимающаяся сбором поношенных вещей, вы можете отдать джинсы туда. Не забудьте постирать и зашить их. Также подержанную одежду можно передать нуждающимся через социальные сети.

Обрежьте и превратите в шорты

Джинсы необязательно выкидывать или отдавать. Их можно переделать в шорты или бриджи. Для этого не понадобится особых навыков: только швейная машинка, чтобы подшить их края. Но при желании можно обойтись и без нее.

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Наденьте джинсы и отмерьте маркером предполагаемую длину ваших шорт. Отступите снизу еще 2-3 см, которые уйдут на шов. Острыми ножницами отрежьте джинсовую ткань по контуру. Вы можете подшить края шорт или оставить их растрепанными. Бахрома на джинсовой ткани тоже смотрится стильно.

Сшейте из них сумку или кошелек

Джинсы имеют свойство протираться с внутренней стороны бедер. Носить их больше нельзя, сшить шорты тоже не получится. Но большая часть ткани все еще находится в хорошем состоянии. Используйте ее, чтобы сшить миниатюрную сумку или кошелек. Такой аксессуар особенно подойдет тем, кто любит винтажные украшения.

Сумка или кошелек могут быть любыми: ориентируйтесь только на свой вкус и фантазию.

Если у вас нет швейной машинки, кошелек можно сделать и без нее. Ищите инструкции, где детали сумки скрепляются вручную или с помощью клеевого пистолета.

Сделайте ковер или гобелен

Если вам нравится цвет и текстура денима, вы можете сделать себе ковер из старых джинсов. А еще такая переработка станет отличным хобби, которое может заменить собой вязание или шитье. Вы можете превратить в ковер даже старые и порванные джинсы. Разрежьте их на тонкие и длинные полоски, а потом распустите. У вас получатся пряди, которые можно связывать вместе точно так же, как и пряжу. Вам остается только сделать из них ковер.

Сшейте из них мягкую игрушку

Подарите своим джинсам новую жизнь, сшив из них мягкую игрушку. Опять же ваши возможности будут ограничены только вашей фантазией. Игрушки можно шить из любой джинсовой ткани. Понадобится только иголка, нитки, базовые навыки шитья и немного терпения.