Стрелок, убивший двух человек в московском МФЦ, оказался радикальным антипрививочником – СМИ

По словам собеседника агентства, после задержания 45-летний москвич заявил, что не верит в коронавирус и вакцины от него, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях.

По имеющимся данными, мужчина в агрессивной форме пытался навязать свои взгляды сотрудникам МФЦ и отказывался надевать маску. Он начал стрелять после того, как они не согласились с его доводами.

Контекст:

7 декабря в многофункциональном центре “Рязанский” в Москве мужчина открыл стрельбу из-за нежелания надеть защитную маску. В результате происшествия погибли сотрудник и охранник центра. Еще три человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. Задержанный – 45-летний житель Москвы Сергей Глазов, сообщает РБК.

Известно, что задержанный – бывший военнослужащий и стрелял он из боевого оружия, не зарегистрированного на его имя.

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