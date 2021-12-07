 

Лукашенко предоставил белорусское гражданство 448 украинцам

07.12.2021, 22:00, Новости дня
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Утверждается, что украинцы по этому вопросу обратились после соответствующих поручений Лукашенко, отданных им во время “Большого разговора” (встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества).

Кроме того, подразделения по гражданству и миграции белорусского МВД оформили решения о предоставлении белорусского гражданства в регистрационном порядке 485 гражданам Украины.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в комиссии по вопросам гражданства нет нерассмотренных заявлений о приеме в гражданство.

Контекст:

В августе 2021 года Лукашенко подписал указ о внесении изменений в закон “О гражданстве Республики Беларусь”. Согласно документу, разрешается лишать гражданства натурализованных белорусов за участие в протестах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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