Адвокат в суде заявил, что Чаус потерял слух. ВАКС отложил заседание на неделю

Адвокат Чауса Юрий Денисенко подал ходатайство о перерыве, так как, по его словам, Чаус ничего не слышит.

“Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР-институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Ему нужно поставить диагноз и назначить лечение. Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Нужно, чтобы аудиометрия определила, нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство”, – сказал защитник.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алина Жовницкая поддержала ходатайство.

Как пишет “Судовий репортер”, в прошлый раз прокурор огласил обвинительный акт и ожидалось, что на этом заседании со вступительными речами выступят обвиняемый Чаус и его защитники.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса, но, как заявил адвокат экс-судьи, 14 сентября суд в Молдове отказал в экстрадиции.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице “Феофания”. О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест.

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

15 ноября в суд было передано дело о получении Чаусом взятки в размере $150 тыс. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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