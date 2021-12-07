Призрак COVID-19: с какими последствиями сталкиваются переболевшие?



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С какими осложнениями сталкиваются после тяжелого COVID-19?

По мнению министра, эти данные подтверждают необходимость в углубленной диспансеризации пациентов после COVID-19. В июле в РФ утвердили федеральную программу, в рамках которой будет проводиться оценка возможных осложнений после инфекции.

«Мы видим высокую потребность и в скрининговых процедурах — прохождение диспансеризации пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию», — сообщил Мурашко.

Глава Минздрава не уточнил, с какими жалобами обращаются за помощью российские пациенты. Однако известно, что после тяжелого течения COVID-19 людям часто требуется госпитализация из-за дыхательной и сердечной недостаточности, нарушений свертываемости крови (тромбообразования), инфаркта и инсульта. Шансы попасть в больницу в течение полугода после выздоровления от коронавируса у таких пациентов более чем в два раза выше по сравнению с теми, кто перенес инфекцию без осложнений.

Постковидный синдром может развиться даже после легкого COVID-19

С такими последствиями, как искажение обоняния, проблемы с сердцем и сосудами, боль в суставах, хроническая усталость и многие другие, сталкиваются даже люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме. Такие проявления уже получили название long covid, или постковидный синдром. В ходе национального исследования ученым из Великобритании удалось выделить 203 симптома этого заболевания, 66 из которых длились не менее семи месяцев.

Чаще всего пациенты жалуются на хроническую утомляемость, недомогание после физических и умственных нагрузок и проблемы с концентрацией и памятью. Некоторые люди страдают от зрительных галлюцинаций, тремора, кожного зуда, нарушений менструального цикла, сексуальной дисфункции,тахикардии. Могут проявиться даже такие симптомы, недержание мочи, опоясывающий лишай, постоянная диарея, провалы в памяти, ухудшение зрения и шум в ушах.

Некоторые признаки могут прогрессировать со временем, а спустя шесть месяцев приобретать системных характер, в первую очередь — хроническая усталость.

Как справляться с последствиями коронавируса?

Базовые рекомендации при восстановлении после болезни включают полноценное разнообразное питание, посильную физическую активность и нормализация режима дня. Последнее особенно важно для людей, которые чувствуют постоянный упадок сил.

Как сообщила МедПорталу врач-ревматолог, специалист по реабилитации после COVID-19 Клинического госпиталя на Яузе Екатерина Филатова, такие симптомы, как туман в голове, чувство усталости, нарушения сна — это серьезный повод для обращения к терапевту или невролога.

«Для облегчения этих симптомов и повышения жизненного тонуса в медицинской практике применяются различные препараты — антиоксиданты, ноотропы, препараты, снижающие потребление кислорода. Однако назначить их может только врач на личном приеме».

Филатова Екатерина

доктор

врач-ревматолог, специалист по реабилитации после COVID-19 Клинического госпиталя на Яузе

Пациентам, имеющим жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы, врач рекомендует сдать следующие анализы:

общий анализ крови

биохимический анализ крови с определением показателей воспаления

анализ крови на D-димер, который которые определяет риск тромбообразования.

«Врач также может рекомендовать пройти электрокардиограмму (ЭКГ), УЗИ сердца и сосудов, тесты под нагрузкой. Все эти методы обследования позволяют составить объективную картину состояния пациента».

Филатова Екатерина

доктор

врач-ревматолог, специалист по реабилитации после COVID-19 Клинического госпиталя на Яузе