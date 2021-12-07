Трамвай «Нежелание»

Возможна ли тишина в Москве? Жители востока столицы протестуют против новой трамвайной ветки. Власти говорят, что городу нужно развитие.

Протестующие жители. Фото: Кристина Кондрашкова / специально для «Новой»

«Мы — жители районов Измайлово, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Гольяново и Метрогородок требуем отказаться от планов строительства под нашими окнами трамвайной линии», — заявляет на камеру одетый в длинную черную куртку мужчина. Позади него полукругом стоят два десятка человек.

Район Измайлово в целом и 3-я Парковая улица в частности — это преимущественно советская застройка. Тихие дворы. Спокойный «спальник». Но теперь многое здесь может поменяться. В конце сентября власти Москвы объявили о начале общественных обсуждений по проекту «планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети от Открытого шоссе до Первомайской улицы». Попросту говоря — трамвайной линии, призванной соединить четыре района на востоке столицы. Жители забеспокоились и пошли искать правду сразу в высшую инстанцию — к президенту. Записали к нему обращение.

«Если все же связывать районы маршрутом, вполне достаточно запустить еще один рейс электробуса, что требует меньших вложений, и не будет наносить столь кардинального вреда спокойствию измайловцев.

Жители района очень встревожены, мы собрали тысячи живых подписей, в том числе — для выражения мнения пожилых жителей, которые не могут пользоваться интернетом. Мы требуем прислушаться к нашему мнению», — говорит зачитывающий обращение мужчина. И следом собравшиеся произносят хором: «Трамвай не пройдет!»

Ольга Рюриковна, председатель дома 7/17 по ул. 3-я Парковая, рассказывает, что многие из противников строительства трамвайной линии живут в Измайлово 50 лет, с начала застройки района.

— Все это время мы не испытываем нужды ездить в Метрогородок (начало планируемого трамвайного маршрута — район, где планируется масштабная реновация. — К. К.). Там для нас нет точек притяжения. Объяснение мы увидели в выпуске «России 24»: рядом заброшенная промзона Калошино, она будет реконструирована под жилую застройку, туда планируют поселить 375 тысяч человек, которых хотят возить трамваем до станции метро «Измайловская».

Протестующие жители. Фото: Ирина Гришина

Когда журналисты «России 24» приехали снимать сюжет, местные жители встретили их с плакатами-буквами с той же надписью «Трамвай не пройдет!» и хмурыми, судя по фотографиям, лицами. Жалуются, что по телевизору их не показали.

Отмечают, что рядом с Метрогородком есть две станции метро красной ветки — «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», а также МЦК «Локомотив» и станция «Щёлковская».

— Зачем нужно оттуда везти жителей на «Измайловскую», которая утром и так загружена, что войти в вагон нельзя? — спрашивает Ольга Рюриковна. Прибывать на станцию, считают жители, будут дополнительно 2 200 человек в час.

Измайлово — и правда, уютный район: множество аккуратных пятиэтажек из желтого и серого кирпича. Встречаются дома с большими окнами. Деревья идут аллеями вдоль дороги, стоят повсюду. Местные кивают: в летние месяцы все здесь утопает в зелени. Когда узнали про трамвай, развесили на березах и липах таблички: «Имею право на жизнь».

Подходит гражданин с короткой стрижкой. Представляется: «Мундеп Антон Медведев». Указывает на пересечение улиц: «У них на плане трамвайные пути идут по проезжей части». Он уверен, что из-за этого могут быть системные аварии: рельсы в зимнее время года опасны для шин, из-за них сильные заносы.

— Трамвайные пути подразумевают кабели. За что они будут цепляться — ставить столбы уже негде.

Глеб Бохонов говорит, что они с женой выбрали этот район для жизни не случайно: вместе учились неподалеку, на Бауманской, а потом решили здесь осесть. Выбирали осознанно. Рассказывает, что несколько лет назад «отстаивали свои дома от реновации, так как они в хорошем состоянии». Но вибрации от трамваев, говорит он, могут нанести вред постройкам.

Жилье продавать не собирается, но замечает, что его инвестиционная привлекательность упадет из-за шума и вырубки деревьев.

У комитета по градостроительству и архитектуре Москвы в этом вопросе своя правда. Там «Новой газете» сообщили, что ведут проектирование путей в соответствии с генеральным планом города. Чтобы минимизировать дискомфорт для жителей, намерены применять композитные шпалы и виброшумоизоляционные маты.

Фото: Ирина Гришина

«Применение композитных шпал позволяет снизить шум и вибрацию на 16 дБ, применение виброшумоизоляционных матов снижает уровень вибрации на 30%. Применение новых технологий в сфере подвижного состава и путевого хозяйства снижает неудобство для жителей домов вблизи трамвайных путей», — заявили в Москомархитектуре, отметив, что также намерены установить вдоль путей шумозащитное остекление.

В Департаменте транспорта добавили, что снижению уровня шума будут способствовать бесстыковые пути: «Рельсы не скрепляются между собой, а свариваются, и знакомый «стук» рельсов исчезает». «По результатам замеров, уровень шума от современных вагонов «Витязь-Москва» по сравнению с вагонами предыдущего поколения ниже на 20%, — заявили в Дептрансе. — Вдоль предлагаемой линии трамвая будут также построены многофункциональные центры, торговые объекты и офисные центры, являющиеся самостоятельными объектами притяжения пассажиров. Кроме того, станция метро «Щёлковская» перегружена и расположена против направления движения основного потока в центр, а потому значительно менее привлекательна для поездок по сравнению с незагруженной «Измайловской». С учетом развития востока Москвы, ожидается, что новой трамвайной линией будут пользоваться около 65 тысяч человек в день».

На обеспокоенность жителей тем, что из-за близости трамвая может снизиться стоимость их жилья, в Дептрансе отвечают: «Мировой и российский опыт строительства трамвайных линий позволяет говорить о тенденции роста стоимости недвижимости, расположенной вблизи новых объектов».

Москва — быстрорастущий город, даже по официальным данным, ежегодно принимающий сотни тысяч новых жителей. Может ли он быть еще и уютным для всех них? Как соблюсти интересы и развития, и комфортной среды? «Новая газета» попросила ответить на эти вопросы урбанистов.

Кирилл Пузанов

кандидат географических наук, руководитель Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского

— Комфорт проживания завязан не только на инфраструктуре, но и на том стиле жизни, который вы хотите вести. Частая ошибка в российских городах — разговор о некоторых материальных ценностях [в контексте комфорта], хотя на самом деле там вопросы нематериального наследия, территориальной идентичности, и вообще — привязанности человека к своему району.

В случае с Измайлово есть планы по развитию [транспортной] системы в целом, с одной стороны, и жители, которые тоже вправе желать лучшей жизни для себя, с другой. Не всегда тут есть противоречие. Зачастую в городской среде мы можем найти компромисс.

Есть понятие адвокативного планирования — когда горожане включаются в процесс создания и проектирования инфраструктуры: сами нанимают [планировщиков] или призывают к помощи профессиональное сообщество.

То, что очевидно для жителя, неочевидно для администрации, равно как и наоборот.

И здесь очень важно, чтобы появились профессионалы, которые бы могли переводить с одного языка на другой. Задача в работе с жителями — выявить и правильно сформулировать запрос, объяснить ограничения, которые существуют в городской среде. Потом правильно это перенести на язык администрации.

Кто-то должен помочь. И это, как правило, профессиональные городские планировщики, архитекторы-градостроители, которые могут правильно перевести с одного языка на другой.

Мы очень редко думаем в категориях конкретных инфраструктурных проектов. В данном случае непринципиально, про какой объект мы говорим. Жители протестуют, говоря, что данная ситуация изменит их жизнь в худшую сторону. Нужно разобраться, что подразумевается под «худшей стороной». Уйдет озеленение, которое используется как рекреационная зона, жители боятся, что будет слишком большой поток людей, будет загружена дорога, — могут быть разные страхи, в них нужно разбираться.

Андрей Борисов

академический руководитель магистерской программы «Транспортное планирование» НИУ ВШЭ

— Если город является сильным магнитом для населения не только близлежащих городов-спутников, но и, по большому счету, всей страны — так или иначе будут возникать подобного рода казусы [как в Измайлово]. Нужен ли трамвай — вопрос к транспортникам. Нужно увидеть данные по пассажиропотоку, понять, куда он будет ездить сейчас, куда потом, а дальше думать. Это не вопрос, который должен быть адресован жителям с точки зрения «за трамвай, или против трамвая».

Если мы говорим о том, чего город должен добиться от жителей — это услышать от них, а они, в свою очередь, должны городу донести, что им нужно для организации комфортных условий проживания. При этом город обязан предоставить жителям эти комфортные условия.

Когда мне говорят, что трамвай для старых районов — это плохо — это не плохо, особенно, если говорить не про Измайлово, а про исторические центры городов.

Европа с ее узкими улочками: трамвай, будучи очень вместительным, там является чуть ли не панацеей, он по рельсам ездит, в отличие от автобусов, менее габаритный, более поворотливый, достигает высоких скоростей, вбирает в себя большое количество пассажиров.

Еще раз повторюсь, что городская власть должна донести до людей: почему трамвай — это хорошо (если это действительно хорошо, может быть, сейчас власть поймет, что есть идеи лучше). Нужно донести и пообещать, что нормативный уровень шума и тому подобного будет в пределах допустимых значений. Тогда уже у жителей остается один аргумент против трамвая — если с вкусовой точки зрения не нравится. Но это уже после того, как государство сделает все, чтобы убедить жителей в необходимости. Если это действительно, повторюсь, необходимо.

Когда идет трансляция: «Мы вырубим деревья, чтобы сделать трамвай», то, конечно, никто не согласится. Когда говорят: «Мы вырубим, но мы вам подарим, сделаем лучше», и объясняют, почему лучше — там совсем другая риторика. Вопрос здесь не транспортный абсолютно, здесь вопрос в том, как мы умеем договариваться со своими жителями. Видимо, плохо получилось договориться.

Кристина Кондрашкова, специально для «Новой»

—