Эксперт: «Приземление» IT-гигантов позволит эффективнее защищать цифровые права россиян

Наши пользователи должны иметь возможность обращаться за судебной защитой в российскую юрисдикцию, а не по месту регистрации западных интернет-гигантов, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Рустам Сагдатулин. Ранее власти расположенного в Татарстане Иннополиса пригласили иностранные цифровые компании открывать в городе свои филиалы.

Директор Российского центра обучения цифровым избирательным технологиям (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин уверен, что «приземление» зарубежного IТ-бизнеса в правовой юрисдикции РФ позволит создать благоприятные условия для развития отечественного цифрового рынка и защиты прав россиян в этой сфере.

«Это также необходимо и для ведения прямого диалога с иностранными IТ-компаниями в вопросах обеспечения цифровых прав граждан. Ведь наши пользователи должны иметь возможность обращаться за судебной защитой в российскую юрисдикцию, а не по месту регистрации организаций, – например, в случае утечек персональных данных и других противоправных действий», – отметил директор РОЦИТ. Эксперт положительно оценивает возможное открытие представительств иностранных компаний на территории Иннополиса: «Иннополис — это динамично развивающийся город высоких технологий, своего рода российская «Кремниевая долина», поэтому вполне логично если иностранные IT-организации откроют там свои представительства»

Во вторник мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, выступая на круглом столе «Приземление IT-компаний», предложил зарубежным организациям открывать свои офисы на территории инновационного города, чтобы исполнить закон «о приземлении».

Иннополис – город в Татарстане, недалеко от Казани, построенный в 2015 году. За три года до этого там была создана особая экономическая зона. Власти региона развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

Напомним, закон о «приземлении» интернет-компаний был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Согласно закону, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. В ноябре на сайте Роскомнадзора появился перечень иностранных IT-компаний, которым необходимо открыть свои офисы в РФ до 1 января. В списке числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

Помимо обязанности открыть свое представительство в РФ, эти структуры «должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство».