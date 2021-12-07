 

Google обвинил двух россиян в заражении миллиона компьютеров

07.12.2021, 21:44, Новости дня
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Американская компания Google подала в суд на россиян, обвинив их в заражении миллиона компьютеров по всему миру вредоносным ботом Glupteba, который использует личные данные пользователей услуг компании.

«Подзащитные являются российскими киберпреступниками, которые скрытно проникли в миллион компьютеров и других устройств по всему земному шару для создания сети – ботнета Glupteba – в незаконных целях, включая воровство и несанкционированное использование учетных записей пользователей Google», – передает РИА «Новости» со ссылкой на иск.

Обвиняемыми стали Дмитрий Старовиков и Александр Филиппов вместе с сообщниками. Утверждалось, что они эксплуатировали в преступных целях сеть, используя зараженные устройства, взаимодействуя с помощью технологии блокчейн. Мужчины проживают в России.

В компании добавили, что подзащитные работают вместе для расширения, управления ботнетом Glupteba и извлечением прибыли из него. Утверждается, что для преступления используется современная и глобализированная инкарнация организованной преступности.

В Google предупредили, что ботнет Glupteba может быть использован для организации кибервымогательства или DDoS-атаки. 

Ранее сообщалось, что московский суд оштрафовал Google на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент. 



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