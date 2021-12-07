Собянин назвал героями погибшего охранника и задержавшего стрелка в МФЦ полицейского

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями сотрудника охраны Алексея Рузлева, погибшего при стрельбе в МФЦ, и полицейского Георгия Домолаева, задержавшего нападавшего.

«Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски – в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев – один, без оружия задержал преступника. Настоящие герои», – написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».

Он также сообщил, что погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. «Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть», – написал мэр.

Ранее обезвредивший стрелявшего в МФЦ полицейский рассказал о задержании.

Глава МВД решил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского.

В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия»..