Мнение: Финита ля инфекция!

Невероятная история может быть с этим омикроном – новым штаммом коронавируса. С тех пор как его “открыли” – пока не зафиксировали ни одной смерти именно от омикрона! И уже некоторые вирусологи (только что слушал Чумакова) спешат заявить, что новый вирус может быть “живой вакциной, созданной природой”: типа ты им заражаешься, переносишь гарантированно легко – и уже не можешь заболеть “чудовищной инфекцией”. А поскольку омикрон гораздо более заразный – он, стало быть, вытеснит штамм Дельта… и на этом всё. Финита ля инфекция!

“Буквально еще месяц подождать”, – будто бы заявил Чумаков.

Поверить в настолько сказочный исход всемирного безумия, конечно, невозможно – но как теоретический кейс рассмотреть можно и даже забавно. Потому что Это ж феерия – какое количество людей будет в этом случае оставлено в дураках, сколько удачных карьер завершится, какое громадье планов у мировых правительств обрушится в прах! Сразу встанет вопрос – а что ж тогда с принуждением к вакцинации? А как же куаркоды? А что будет делать Европа, в полной мере проявившая свою фашистскую сущность, со всеми УЖЕ ВВЕДЕННЫМИ своими “гринпассами” и прочими “паспортами здоровья”??

Наконец – а с наготовленными миллионами вакцин что делать – в канализацию выливать?!

Но самое, пожалуй, страшное: если омикрон впрямь “снимет” проблему ковида – случится в миллион раз увеличенный “кейс 1955 года” – когда в СССР распустили ГУЛАГ, и в города хлынул поток “реабилитированных репрессированных”. Тогда, по слову Анны Ахматовой, “две России посмотрели в глаза друг другу: те, кого сажали – в глаза тем, кто сажал”.

А тут то же самое произойдет в масштабах всего мира: те, кого уже успешно почти сегрегировали и почти лишили всех гражданских прав – посмотрят в глаза тем, кто счел это дело в порядке вещей и готовился в полной мере насладиться своим “полноправием” за счет других. Те, кого штрафовали на огромные суммы, молотили полицейскими дубинками, шельмовали во всех СМИ, на кого накладывали запрет работать, запрет зарабатывать, запрет пользоваться транспортом, запрет покупать себе одежду и обувь и еще массу всяких запретов – посмотрят в глаза тем, кто согласился, что таким же как они гражданам уготована участь изгоев и, в перспективе, голодная смерть.

И это будет, уверяю, неловкое и непростое свидание. Хотя первые, конечно, очень постараются сделать вид, что ничего не случилось, “хи-хи, ха-ха, как хорошо, что мы опять вместе!” Будет очень серьезный психологический раскол в обществах – через весь Запад. Думаю, тут и проблемы чернокожих с ЛГБТ уйдут на второй план – сегрегация, которую чуть-чуть не ввели через “грин-пассы” и куар-коды, будет много серьезнее и, главное, реальнее.

Но, с другой стороны – невозможно поверить, что правительства откажутся от гринпассов. Ведь их цели гораздо глобальнее, чем просто задача выморить побольше “отказников от прививки”, гринпассы и куар-коды нужны как глобальный регулятор индивидуального потребления в условиях “новой нормальности”. Проще говоря – чтобы люди мяса не жрали больше определенного минимума, поскольку мясо будет отпускаться только по предъявлению куар-кода (и далее – по списку).

Исходя из вышесказанного – из того, что прекращение столь удачной “эпидемии” глобально невыгодно практически никаким “элитам” – следует ожидать, что омикрон, хочет он этого или нет, ДОЛЖЕН быть “ужасным и смертельным”. У него просто нет других вариантов.

У нас, к сожалению, тоже. Если только не случится глобального восстания против “элит” – на что едва ли имеет смысл рассчитывать.