Мнение: Путинский прорыв?

Путин слетал в Индию.

Это первый визит президента России за пределы страны после 16 июня, когда Владимир Путин слетал в швейцарскую Женеву, где встретился с президентом США Джозефом Байденом.

К слову, до 16 июня 2021 года президент России почти полтора года, с января 2020 года вообще никуда не летал за пределы России….

В ходе визита в Индию, судя по фотографиям, Путин не опасался, что премьер-министр Индии Нарендрой Моди может его заразить коронавирусом или еще какой заразой. Ни социальной дистанции, ни защитных масок не видно…

Но мне другое интересно. Время появления информации о возможных новых санкциях против России как-то связано с визитом Путина в Индию? Это что-то типа сигнала и Индии? Мол, не надо сильно законтачиваться с Россией, мол, это может выйти боком и Индии? Или это случайное совпадение?

А еще мне интересно, визит Путина в Индию – это прорыв? Время коронавирусной самоизоляции президента России закончилось? И теперь Путин будет так же часто покидать Россию с официальными визитами, как это было до января 2020 года?

Фотографии отсюда и отсюда

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