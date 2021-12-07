Дорн: Со стороны ФСБ никаких “заходов” не было. Если бы это случилось, я бы прекратил выступать в России

Гордон напомнил, что в свое время брал интервью у первого заместителя председателя КГБ СССР генерала армии Филиппа Бобкова.

“В 5-м управлении КГБ он в том числе занимался вербовкой представителей интеллигенции. И он мне рассказывал, что вербовали огромное количество писателей, поэтов, режиссеров, артистов, певцов и так далее. То есть они работали с КГБ, и другого варианта выехать за границу в советское время практически не было. Редко кому удавалось проскочить, не будучи завербованным комитетом. Я же понимаю, что методы КГБ перешли к ФСБ. Вы – популярнейший человек. Со стороны ФСБ не было “заходов”?” – спросил Гордон.

“Ни разу. Вообще. Если бы это случилось, я бы прекратил выступать на территории России. Потому что я люблю свободу, я хочу свободно выражать и транслировать свою музыку. И я не хочу зависеть от политических аспектов”, – сказал Дорн.

Он подчеркнул, что не будет сотрудничать со спецслужбами ни в одной стране.

“Есть моя личная позиция, мое отношение к моей стране, ко всем остальным странам, к моей миссии. И если кто-то начнет влиять на это, то я прекращаю просто деятельность сразу”, – отметил Дорн.

Часть интервью Гордону (в основном ту, которая касалась политики) музыкант дал на украинском языке. Он сказал, что это его позиция.

“Сегодня хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском. Просто так хочется найти общий язык со своей страной. Я вообще не так много даю интервью. И когда мы с вами договаривались, я подумал, что это классная возможность кое-что объяснить: объяснить свою позицию, свои мысли”, – сказал музыкант.

Он признал, что даже после оккупации Крыма и начала российский агрессии на Донбассе продолжает много гастролировать по России, но подчеркнул, что за границей остается “именно украинцем”.

“Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает”, – сказал Дорн.

Он отметил, что нормально относится к критике, если они касается его музыки, но его задевают обвинения в нелюбви к своей стране.

“Когда меня не любят из-за музыки, мыслей или голоса – окей, воспринимаю это нормально. Мне становится обидно тогда, когда обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о своем патриотизме, однако от меня этого требуют некоторые силы. Но я говорю, что я украинский артист, – сказал Дорн. – Здесь рождены мои дети, здесь моя семья, мои родители. И когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в [родной] стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного. И ты не знаешь, как дальше двигаться. Потому что ничего плохого для своей страны ты на самом деле не делал и всегда был уверен в том, что все, что ты делаешь, – это только проукраинское. Однако оказывается, что можно перевернуть все совсем по-другому, просто выхватывая разные контексты. Опять же, делая заголовки, направленные на кликбейты”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Дорн в 2007–2010 годах вместе с Аней Добрыдневой выступал в дуэте “Пара Нормальных”. В 2010 году начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.

В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который сейчас занимается продвижением ряда артистов, в том числе певца Constantine, певицы Юлии Юриной и группы [О].

После начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России, из-за чего подвергся критике в Украине. В 2017 году он дал резонансное интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором, в частности, сказал, что ему “нравится” считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной “ссорой двух собратьев”, а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, “чтобы по поводу костюма никто не вонял”.

В интервью Гордону он назвал войну между Украиной и Россией “полным п…здецом”. Музыкант сказал, что до сих пор не может осознать, что между двумя странами происходит военный конфликт и что часть территории Украины оккупирована. Он также рассказал, что во время поездок в РФ не сталкивается с проявлением агрессии к украинцам, но отметил, что многие россияне считают, что Украина и Россия – “это то же самое и что мы должны быть частью России”. “Я говорю, что это совсем другая страна, это независимая страна со своей историей, со своим будущим. У нас совсем другие ценности, другие принципы, другой вкус, у нас другая культура в целом. Мне кажется, что когда это поймут все, война закончится”, – считает Дорн.



Дмитрий ГОРДОН

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