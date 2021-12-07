Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам беседы двух президентов, опубликованном на сайте Белого дома 7 декабря.

“[Байден] ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации”, – подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что Байден “подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, а также “призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии”.

“Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами”, – указали в Белом доме.

Кроме того, Байден и Путин обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности.

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

Как в Кремле, так и в украинском МИД заявляли, что не ждут “прорывов” от этих переговоров.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

Байден 3 декабря заявлял, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины.

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