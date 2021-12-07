 

Нужна пересадка печени. Семья пятимесячного Виталия Головченко из Львовской области просит о помощи

07.12.2021, 21:16, Новости дня
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Как сообщается на странице сбора средств в Facebook, у ребенка диагностировали атрезию желчных протоков, ему нужно провести трансплантацию печени в бельгийской клинике Сент-Люк.

На операцию до 30 декабря необходимо собрать €150 тыс., по состоянию на 7 декабря собрали €74 129, осталось собрать €75 861.

Портал “Твоє місто” написал, в два месяца ребенку уже провели операцию, но она была неудачной и трансплантация является его единственным шансом, так как уже начался цирроз печени.

Реквизиты для помощи Виталию Головченко:

“ПриватБанк” 5168 7451 1317 0069 Головченко Иванна Витальевна (мама);
monobank 5375 4114 0706 5577 Головченко Иванна Витальевна;
KredoBank 5355 1755 7981 3726 Головченко Иванна Витальевна;
“Сбербанк” 4276 3800 6638 0424 Ольга Витальевна Шипорина (представитель бельгийского благотворительного общества “Ренессанс”), в назначении платежа указывать “Благотворительное пожертвование”;
PayPal: [email protected], Кулагина Марина, указать Vitaliy.

Реквизиты в Бельгии:

“ACB Renaissance a.i.s.b.l.” Banque: ARGENTA SA
Аdresse: Belgielei 49-53
2018 ANVERS BELGIUM
IBAN: BE47 9731 2394 1580
BIC (SWIFT) en euro zone
EU: ARSPBE 22
BIC (SWIFT) для переводов в мире
(евро и другие валюты) BBRUBEBBXXX7
Назначение: Vitaliy.

https://www.facebook.com/golovchenko.vitaliyhelp/posts/126186876522764

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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