Нужна пересадка печени. Семья пятимесячного Виталия Головченко из Львовской области просит о помощи

Как сообщается на странице сбора средств в Facebook, у ребенка диагностировали атрезию желчных протоков, ему нужно провести трансплантацию печени в бельгийской клинике Сент-Люк.

На операцию до 30 декабря необходимо собрать €150 тыс., по состоянию на 7 декабря собрали €74 129, осталось собрать €75 861.

Портал “Твоє місто” написал, в два месяца ребенку уже провели операцию, но она была неудачной и трансплантация является его единственным шансом, так как уже начался цирроз печени.

Реквизиты для помощи Виталию Головченко:

“ПриватБанк” 5168 7451 1317 0069 Головченко Иванна Витальевна (мама);

monobank 5375 4114 0706 5577 Головченко Иванна Витальевна;

KredoBank 5355 1755 7981 3726 Головченко Иванна Витальевна;

“Сбербанк” 4276 3800 6638 0424 Ольга Витальевна Шипорина (представитель бельгийского благотворительного общества “Ренессанс”), в назначении платежа указывать “Благотворительное пожертвование”;

PayPal: [email protected], Кулагина Марина, указать Vitaliy.

Реквизиты в Бельгии:

“ACB Renaissance a.i.s.b.l.” Banque: ARGENTA SA

Аdresse: Belgielei 49-53

2018 ANVERS BELGIUM

IBAN: BE47 9731 2394 1580

BIC (SWIFT) en euro zone

EU: ARSPBE 22

BIC (SWIFT) для переводов в мире

(евро и другие валюты) BBRUBEBBXXX7

Назначение: Vitaliy.

https://www.facebook.com/golovchenko.vitaliyhelp/posts/126186876522764

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