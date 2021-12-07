 

ВОЗ рекомендовала не применять переливание плазмы для спасения пациентов с COVID-19

07.12.2021, 21:12, Разное
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В общей сложности ученые ВОЗ проанализировали 16 исследований, проведенных в разных странах мира с участием более 16 тысяч пациентов. В научных работах оценивалась эффективность и безопасность этого метода в лечении разных групп пациентов. Результаты не выявили связи переливания плазмы с улучшением серьезных клинических исходов, таких как потребность в искусственной вентиляции легких и смертность больных.

Эксперты ВОЗ также отметили, что применение этого метода лечения требует значительных ресурсов здравоохранения. Поиск и тестирование потенциальных доноров, сбор, хранение, транспортировка плазмы — все это занимает много времени и средств.

При этом специалисты не ставят крест на переливании плазмы и рекомендовали продолжить рандомизированные исследования эффективности этого способа.

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Цель переливания плазмы заключается в том, чтобы передать антитела крови выздоровевшего человека пациенту в острой фазе заболевания. Ученые называют этот метод «терапией пассивными антителами», поскольку человек получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации. Переливание плазмы с переменным успехом применяли еще во время пандемии «испанки» в начале прошлого века, а также для лечения кори, аргентинской геморрагической лихорадки, при вспышке атипичной пневмонии в Гонконге и во время эпидемии Эболы в Африке.

Первыми экспериментировать с реконвалесцентной плазмой для лечения пациентов с COVID-19 начали китайские медики во время вспышки в Ухане в январе. В апреле они заявили о том, что состояние всех 10 реципиентов плазмы улучшилось, тогда как пациенты из контрольной группы, не получавшие этой терапии, умерли.

После этого в разных странах, в том числе в России было проведено множество исследований этого метода, давших противоречивые результаты. Так, американские ученые выяснили, что «антиковидная» плазма почти вдвое повышает выживаемость зараженных пациентов с онкогематологическими заболеваниями. Разница была особенно заметна среди пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии: у больных, получавших лечение плазмой, смертность составила 15,8% по сравнению с 46,9% всех остальных пациентов в этой когорте.

В РФ о лечении пациентов с коронавирусом плазмой крови с антителами объявили еще в апреле 2020 года. Осенью 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на заготовку и переработку плазмы планируется выделить 696,3 миллиона рублей.



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