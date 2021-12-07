 

Северо-Восточная хорда сократит среднее время поездки по Москве

07.12.2021, 21:08, Разное
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Длина шестиполосной эстакады – 1,5 километра. Ее открытие помогло улучшить транспортную ситуацию на участке между проспектом Мира и транспортной связкой на пересечении с Северо-Западной хордой, а также на улицах Снежная и Вильгельма пика. Автолюбители теперь могут быстрее подъезжать к транспортно-пересадочным узлам “Владыкино” и “Ботанический сад”.

На сегодняшний день готовность Северо-Восточной хорды составляет 82%. Построено 63 эстакады, пять путепроводов, три моста, 15 пешеходных переходов и один тоннель.

Сейчас работы ведутся на двух участках: от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе и от Дмитровского до Ярославского шоссе. За МКАД хорда протянется за реку Пехорка и соединится с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство завершится в 2023 году.

Общая протяженность основного хода Северо-Восточной хорды составит около 40 километров. В целом, с учетом 80 эстакад, мостов, тоннелей и пешеходных переходов, протяженность всей инфраструктуры СВХ достигнет почти 120 километров.

С 27 сентября скоростной режим на хорде повысили до 90 километров в час. Это стало возможным благодаря безопасности дороги и переходов через нее, хорошему освещению и малому количеству пешеходов.

СВХ соединит восемь из 15 крупных столичных улиц, в том числе Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, улицы Фестивальная, Перовская, Юности и другие.

Хорда пройдет по 26 районам, она обеспечит съезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, к платформам первого и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-1 и МЦД-3).

Транспортная доступность улучшится в 73 районах Москвы. Благодаря бессветофорному движению и перераспределению транспортных потоков среднее время движения по городу сократится на 20-25%.

Стоит отметить, что впервые о необходимости строительства хорд в Москве заговорили в 1930-е годы. В Генплане столицы 1971 года была заложена возможность строительства четырех скоростных хорд. Идею не реализовали из-за нехватки финансирования. К планам вернулись лишь в 2011 году.

Напомним, что за последние 10 лет в Москве построено 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в городе появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.



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